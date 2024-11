Tpi.it - Libera: il cast (attori e personaggi) della serie

Leggi su Tpi.it

: ilin onda su Rai 1è la nuovain onda su Rai 1 dal 19 novembre 2024 con protagonista Lunetta Savino. In tutto quattro puntate per un avvincente legal drama. Ma chi sono glie ideldi? Ecco tutte le informazioni.Lavede come protagonisti Lunetta Savino e Matteo Martari. Nata nel febbraio 1963, anno dell’approvazione in Italialegge che ha permesso alle donne di entrare in magistratura,Orlando (Lunetta Savino) proviene da una famiglia modesta del Sud e si conquista uno spazio nel mondomagistratura. Diventata un’incorruttibile e grintosa giudice del tribunale di Trieste, sul lavoro coglie il lato umano dei casi in aula, mentre nel privato mantiene rapporti cordiali con l’ex marito Davide, vicequestore di polizia, e ha un ottimo rapporto con la nipote Clara.