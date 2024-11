Lettera43.it - Libano, otto razzi colpiscono la base italiana Unifil: nessun ferito

hanno colpito il quartiere generale del contingente italiano dia Shama, nel Sud del. Ihanno impattato su alcune aree all’aperto e sul magazzino ricambi della, dove non era presente alcun soldato. Non si registrano feriti, ma cinque militari italiani sono stati posti sosservazione in infermeria. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso le indagini per capire da dove siano partiti ie individuare i responsabili. Su X l’esercito israeliano ha scritto che «Hezbollah ha lanciato un razzo che ha colpito una postazionenella zona di Ramyeh, nelmeridionale, provocando numerosi feriti e danni alla postazione». Non è noto se i due episodi siano collegati.Hezbollah fired a rocket that hit a @post in the area of Ramyeh in southern Lebanon, causing a number of injuries and damage to .