Ilfogliettone.it - Libano: 8 razzi contro base italiana Unifil. Tajani: “Inammissibile e inaccettabile”

Leggi su Ilfogliettone.it

Il 19 novembre 2024, ladella missione delle Nazioni Unite in, situata a Shama, nel sud-ovest del, è stata colpita da ottodi calibro 107 mm. L'attacco ha causato danni a strutture all'aperto e a un magazzino, ma fortunatamente non si sono registrati morti o feriti gravi tra i militari italiani. Tuttavia, cinque soldati sono stati posti sotto osservazione nell'infermeria dellaper precauzione.Dettagli dell'attaccoSecondo le informazioni fornite dal ministero della Difesa italiano, ihanno impattato principalmente su aree non occupate da personale militare al momento dell'attacco. Questo ha evitato conseguenze più gravi e ha permesso che i soldati rimanessero illesi. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio, ha condannato l'attacco definendolo "", sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza delle truppe italiane impegnate in missioni di pace.