Oasport.it - L’emozionante saluto di Federer a Nadal: “Mi hai permesso di amare ancora di più il tennis, farò sempre il tifo per te”

Le finali di Coppa Davis 2024 segneranno la fine della carriera di Rafael. Il campione spagnolo ha deciso da tempo che si ritirerà al termine della competizione con la Spagna, sognando di chiudere con un incredibile trionfo con la sua nazionale. Già oggi l’ex numero uno del mondo potrebbe scendere in campo nella sfida dei quarti di finale contro l’Olanda, conche potrebbe essere schierato in singolare oppure nell’eventuale doppio decisivo.Sarà certamente una settimana emozionante e particolare per il maiorchino e lo sa bene anche chi è stato il suo più grande rivale, ma anche grande amico, Roger. Lo svizzero ha rilasciato sui propri social una lunga lettera di, esprimendo ammirazione per la carriera straordinaria di Rafa, ma anche ringraziandolo per il meraviglioso percorso che entrambi hanno fatto insieme nella loro vita dati.