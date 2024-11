Iodonna.it - "Legendary Glamma", come viene chiamata su Instagram, non è una modella professionista, ma una nonna che indossa abiti sgargianti e accessori vistosi in un contesto insolito: il suo villaggio natale

Altro che le passerelle di Milano o Parigi: a ridefinire il concetto di fascino, dimostrando che l’età non è un limite per esprimere la propria personalità attraverso la moda, oggi è un’arzilla signora di nome Margret Chola, un’ottantenne piena di energia che vive in unrurale dello Zambia, e che sta conquistando il mondo con la sua audacia e il suo stile inconfondibile. Iris Apfel, 100 anni da irriverente icona della moda X Margret Chola, laicona fashionConosciutadai suoi 225.