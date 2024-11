Ilgiorno.it - “Le mie montagne“. Un viaggio nel tempo da Stoppani a Tintori

Sabato 23 novembre La Fucina, in collaborazione con CasAmica Odv, ospita il paleontologo Andreaper unnelsui monti, daal XIX secolo. L’appuntamento è alle 20.45, nella sala civica di Palazzo Manzoni a Barzio. L’ingresso è libero. “Le mie“ per Antonioerano proprio quelle che circondano Lecco e il lago di Como, dal Monte Barro al Grignone. Come tutte le, esse sono prima di tutto rocce che raccontano una storia lunga milioni di anni, rocce che sono state sollevate dal fondo del mare, piegate e infine modellate dall’acqua e dal ghiaccio. Il loro aspetto attuale è perciò il risultato di 250 milioni di anni di storia.esplorò con passione i dintorni di Lecco, raccolse migliaia di fossili, discusse con i suoi amici studiosi l’età e la struttura, pubblicò lavori scientifici e divulgativi.