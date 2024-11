Latina, giovane aggredito dal "branco" in pieno centro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024 – Nella giornata di ieri, unragazzo di 19 anni della provincia pontina ha denunciato presso la Stazione Carabinieri diche, nella nottata dello scorso 16 novembre, nei pressi di un pub del posto, avrebbe patito un’aggressione ad opera di circa 15 ragazzi, senza apparente motivo. Nella circostanza, ilha rappresentato ai militari che, a seguito dell’accaduto, si era recato autonomamente presso il pronto soccorso diper le cure del caso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Stazione diper ricostruire l’accadimento e individuare gli autori della denunciata aggressione.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizioilfaroonline.