La sorpresa di Evenepoel a Ngonge | Sono fiero di te

Roma, 19 novembre 2024 - Tra le leve classe 2000 del Belgio calcistico c'erano Remcoe Cyril, le cui carriere hanno poi preso vie diametralmente opposte: il primo è diventato un affermato ciclista, tra i cosiddetti fenomeni della generazione in corso, mentre il secondo ha continuato a percorrere la via del calcio, arrivando a giocare in Serie A (prima al Verona e oggi al Napoli). Eppure, il legame tra i due si è mantenuto molto forte, come emerso durante un'intervista del giocatore azzurro a Rtbf Sport. I dettagli Durante il collegamento,ha ricevuto un videomessaggio di. "Ciao Cirilou, come stai? Ti sto inviando questo messaggio solo per dirti cheestremamente orgoglioso di te. Brindiamo alle tue prestazioni con il Napoli e con i Diavoli Rossi. Sognavamo queste cose quando eravamo bambini efelice di vedere che i tuoi desideri sirealizzati.