Ilgiorno.it - La “predica” dei carabinieri nelle chiese: anziani, ecco come non farvi truffare

Leggi su Ilgiorno.it

SONDRIO – Opuscoli informativi distribuiti nei mercati comunali e incontri formativi anche in chiesa per sensibilizzare il maggior numero di persone possibile, in particolare, e insegnare loronon restare vittima di truffe, fenomeno criminale purtroppo in crescita anche in Valle. Difendersi dalle truffe è possibile e le tecniche adottate dai truffatori, per quanto subdole e fantasiose hanno schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersi. Nel corso delle ultime settimane idel Comando Provinciale di Sondrio hanno intensificato su tutto il territorio provinciale l’attività di prevenzione in collaborazione anche con le locali amministrazioni comunali attraverso l’organizzazione di decine di momenti che si sono tenuti appunto sia in municipio, chestrutture assistenziali-ricreative perche, appunto, nei luoghi di culto.