Italian Climate Network, a G20 doppio successo Cina su clima

Al G20 di Rio de Janiero "punto per lanel confronto multi-scenario sul, e indizio di un G20 nel quale i Brics contano sempre di più". Lo scrive Jacopo Bencini del think tankin un'analisi del summit brasiliano. "Il documento finale di Rio - scrive Bencini - indica alla Cop29 di Baku che il nuovo obiettivo globale di finanza per il, obiettivo principale di Cop29, dovrà partire dalla dimensione minima di mille miliardi di dollari, come chiesto a più riprese dae gruppo G77 (i paesi in via di sviluppo ed emergenti, n.d.r.)". "Il testo fallisce nel fornire ulteriori indicazioni alla Cop - prosegue l'analista -, in particolare rispetto alla durata temporale dell'obiettivo ed alla sua struttura, temi lasciati ora nuovamente alla conferenza, dalla quale si aspetta una nuova bozza di decisione entro questa sera".