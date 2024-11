Tpi.it - Ilary Blasi denuncia Francesco Totti per abbandono di minore: “Isabel lasciata da sola a casa”

Leggi su Tpi.it

perdiAltro che tregua:hato l’ex maritoperdi.Lo rivela Il Messaggero, secondo cui l’ex capitano della Roma sarebbe stato accusato dalla conduttrice di aver lasciato la figliada.Secondo quanto ricostruito, la presentatrice avrebbe videochiamato la figlia di otto anni e si sarebbe resa conto che il papà non era incon lei., quindi, avrebbe chiamato la polizia con gli agenti del commissariato Ponte Milvio che, una volta arrivati nell’abitazione, avrebbero trovatosì senza il papà ma comunque in compagnia di una babysitter.Informato dell’accaduto, subito dopo anche, che si trovava a cena in un ristorante non molto distante dal suo appartamento, avrebbe fatto rientro a