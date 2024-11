Lortica.it - Il padre: tra tenerezza, silenzi e ombre

Il, figura solida eosa, è spesso il pilastro invisibile di tante vite. È colui che insegna a pedalare senza mani, che resta in piedi sull’uscio con le braccia incrociate, il volto impenetrabile, mentre tu voli verso la tua indipendenza. È quello che tace mentre tutto intorno si agita, ma che, con uno sguardo, sa dirti tutto. Per alcuni, ilè un rifugio sicuro, la persona da cui imparare a leggere il mondo, il porto a cui tornare quando il mare si fa burrascoso. Per altri, però, ilè un’assenza che pesa più di una presenza.Ci sono padri affettuosi, che costruiscono ponti di fiducia con ogni gesto, capaci di stringerti in un abbraccio che cancella ogni paura. Sono i papà che sanno dire “ti voglio bene” senza remore, che si siedono accanto a te per parlare, ascoltare, capire.