Gamberorosso.it - Il ministro Tajani: "Nuovi dazi Usa su vino e cibo italiano? Ne parlerò con l'amministrazione Trump"

Il governo- nonostante la vicinanza politica dimostrata al 47esimo presidente degli Stati Uniti - è preoccupato per i possibiliannuncianti da Donaldsui prodotti provenienti dall'Europa, agroalimentare compreso. A confermalo è ildegli Esteri, Antonio, a margine dalla presentazione alla Farnesina della nona edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, in programma dal 18 al 24 novembre. Un evento nato per valorizzare all’estero le eccellenze del settore agroalimentare ed enogastronomico, sostenendo le esportazioni, l’internazionalizzazione e i flussi turistici in entrata. Ma su cui emergono ancora incognite per le prossime mosse provenienti da oltreoceano. «Il nodo deiè un problema che riguarda il settore agroalimentare, soprattutto per la produzione dell'Umbria e della Toscana», ha commentato il vicepremier ai microfoni del Gambero Rosso.