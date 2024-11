Movieplayer.it - Il Gattopardo: Kim Rossi Stuart è Don Fabrizio nel primo trailer della serie evento Netflix

Leggi su Movieplayer.it

Il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa rivive nella nuovaprodotta dae in arrivo in streaming nel 2025ha diffuso in streaming il teaserIl, basata sull'omonimo romanzo capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il filmato, che potete visualizzare di seguito, mostra Kimnei panni di DonCorbera, Principe di Salina, insieme a Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Nel casttroviamo anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Composta da sei episodi, laè considerata uno degli eventi imperdibili sulla piattaforma per l'anno pmo e sarà disponibile solo sunel 2025. Prodotta daDonvito, Daniel Campos .