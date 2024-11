Ilrestodelcarlino.it - Il bosco urbano di via Cook sarà intitolato a Mario Garbuglia

Venerdì alle 10.45 è in programma la cerimonia di intitolazione deldi via James, scenografo civitanovese nato e cresciuto nel quartiere Fontespina dove abitavano i nonni e morto a Roma nel 2010. L’evento è realizzato dall’amministrazione con il coinvolgimento della scuola primaria San Giovanni, alla presenza della figlia dello scenografo, Daniela. La proposta di intitolazione è arrivata su input dei consiglieri comunali Paola Fontana, Paola Campitelli e Roberto Tiberi ed è stata discussa ed accolta all’unanimità dalla Commissione Toponomastica e poi approvata dalla Giunta comunale.nella sua carriera professionale ha lavorato con registi di fama mondiale, come Luchino Visconti eMonicelli, ha ricevuto premi prestigiosi come il David di Donatello.