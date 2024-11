Quotidiano.net - I socialisti aprono a Fitto. Ue, una svolta anti veti

A poco più di 24 ore dal D-Day sulle nomine dei commissari europei si intravede uno spiraglio per lo scioglimento di una impasse che potrebbe minacciare direttamente Ursula von der Leyen. Ispagnoli del premier Pedro Sanchezalla nomina di Raffaele(foto) a commissario Ue, in cambio dello sblocco di quella delle vicepremier spagnola Teresa Ribera, osteggiata dal Partito Popolare: "L’Ue non può inabissarsi nella instabilità conincrociati di corta visione".