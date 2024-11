Iodonna.it - I problemi tra i due sarebbero iniziati in seguito alle divergenze per la gestione della proprietà di famiglia che comprende villa, azienda agricola e uliveto sulle colline di Fiesole

Cesara Buonamici ha denunciato il fratello Cesare per stalking. L’uomo, imprenditore oleario di, in provincia di Firenze, è stato rinviato a giudizio dal gip Agnese Di Girolamo. Il processo si aprirà il 2 ottobre del prossimo anno. Donne imprenditrici: la situazione in Italia secondo i dati Istat X Leggi anche › Cesara Buonamici confermata al “Grande fratello 2023” come opinionista Cesara Buonamici ha denunciato il fratello per stalkingSecondo l’accusa, Cesare Buonamici avrebbe perseguitato la sorella e il marito Joshua Kalman.