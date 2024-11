Lettera43.it - Hong Kong, condanne fino a 10 anni per sovversione agli attivisti pro democrazia

La West Kowloon Court diha emessoper il reato dia 10di carcere nei confronti di cinquepro-che nel 2020 avevano promosso le primarie non ufficiali in vista delle elezioni parlamentari. Tra loro, il giurista Benny Tai, considerato «mente e organizzatore» dell’iniziativa, ha ricevuto la pena più severa, diecidi reclusione. Gli altri condannati sono i politici Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung e Gordon Ng, quest’ultimo con doppia cittadinanza australiana, che ha ricevuto una pena di settee tre mesi. La decisione ha suscitato la protesta di Canberra, mentre anche gli Stati Uniti hanno criticato duramente il verdetto, definendo le«un’aggressiva persecuzione» contro attività politiche pacifiche.Il più grande processo mai celebrato asulla sicurezza nazionaleIl processo, definito il più grande mai celebrato in base alla legge sulla sicurezza nazionale introdotta da Pechino nel 2020, ha coinvolto 47, accademici ed ex politici del gruppo noto come47.