Genoa, Vieira nuovo allenatore: cosa succede con Balotelli?

Clamorosa svolta sulla panchina del Grifone: esonerato Gilardino e panchina affida al francese. Quale sarà il futuro di Super Mario?Una svolta improvvisa e inaspettata in Serie A. I quattro punti in due partite conquistati dalsembravano messo al sicuro la panchina di Gilardino, ma poco fa la notizia dell’esonero. Il Grifone ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex attaccante e affidare la guida tecnica ad un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio come Patrick, Vieracon? (Lapresse) – cityrumors.itAl momento non si hanno certezze sul motivo dell’esonero. Le prime indiscrezioni, però, parlano di alcune divergenze tra tecnico e società e molto probabilmente sarebbero proprio queste le cause della separazione. Ora il presente del Grifone si chiama Patricke il suo arrivo mette in forte bilico il futuro di