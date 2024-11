Quotidiano.net - Fuga dagli Usa? Il sindaco di Ollolai (Nuoro): “Case a un euro, trasferitevi qui”

), 19 novembre 2024 – Naturalmente non lo dice in modo brutale, tipo: venite a vivere da noi ad) se volete scappare da Donald Trump. Ma insomma quel che scrive ilFrancesco Columbu, 54 anni, viticoltore laureato in Scienze politiche a Firenze, nella presentazione del sito allestito oggi - livein.com, 6mila visualizzazioni in poche ore -, va in quella direzione. E così ha capito la storia la Cnn, che l’ha scritta qualche ora fa e ha ormai un archivio, sul piccolo comune di 1.175 abitanti che di fatto una decina di anni fa si è inventato il fenomeno globale dellea un. “Costruite adla vostrainpa” L’invito è allettante, rivolto a chi desidera “abbracciare uno stile di vita più equilibrato”, alla ricerca di nuove opportunità.