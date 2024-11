Francesca morta a 21 anni nell’incidente sulla Tiburtina la terribile scoperta sull’amica che guidava

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’auto con sei ragazzi a bordoche va a schiantarsi contro un’auto con una coppia di giovani che la precede e poi su un muro. Così èMandarino, 21di Mandatoriccio, piccolo centro in provincia di Cosenza, alle pendici della Sila. La 21ennevenerdì notte in via, a Roma, in un incidente stradale nel quale sono rimasti feriti altri sette ragazzi, uno grave in ospedale, aveva studiato a Conegliano Calabro e partecipava ancora alle iniziative organizzate nella sua cittadina.Classe 2003,Mandarino era nata in Calabria ed era cresciuta a Mandatoriccio, piccolo comune della provincia di Cosenza. Terminati gli studi superiori a Corigliano-Rossano il trasferimento a Roma dove si era iscritta alla facoltà di Giurisprudenza della Sapienza.