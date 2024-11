Metropolitanmagazine.it - Flavia Vento racconta la notte di passione con Totti: “Non devo scusarmi con Ilary Blasi”

torna a far parlare di sé con un’intervista che promette scintille. Ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve, laha deciso di affrontare argomenti controversi del suo passato, tra cui la presuntad’amore con Francesco, avvenuta nel 2005, poco prima del matrimonio dell’ex capitano della Roma con.Cosa era successoIl calciatore stava per sposare, in dolce attesa del figlio Cristian. Si vociferava di un flirt tra. Una vicenda nella quale si inserì Fabrizio Corona che avviò con la famiglia del Pupone una trattativa per non fare uscire un’intervista alla showgirl, a suo dire corredata di foto compromettenti. La vicenda diventò di dominio pubblico quando finì nell’inchiesta Vallettopoli, ma venne appurato che quella di Corona non fu estorsione perché l’uomo non avrebbe mai minacciato Francesco