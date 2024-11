Fiumicino, due incontri di orientamento per gli studenti di terza media e genitori

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024-– In vista delle iscrizioni alle scuole secondarie di II° grado per l’anno scolastico 2025/2026, l’Amministrazione Comunale diha organizzato duerivolti aideglidie agli stessi alunni. L’obiettivo è quello di fornire una panoramica degli indirizzi scolastici disponibili, sia sul territorio comunale che in quelli limitrofi, per accompagnare ed orientare le famiglie in una scelta fondamentale per il futuro formativo dei ragazzi.Glisi terranno secondo il seguente calendario: Mercoledì 27 novembre, alle 17:00, presso la Sala Consiliare in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 Mercoledì 4 dicembre, alle 17:00, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese in Via del Buttero, 10Saranno presenti i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori che presenteranno l’offerta formativa dei loro istituti e gli eventi, moderati dal Professor Roberto Tasciotti, verranno introdotti dal Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e a chiusura dei lavori, il Sindaco Mario Baccini, porterà i saluti istituzionali.