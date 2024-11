Festa in provincia di Latina per gli splendidi 104 anni di nonna Filomena

Leggi su Dayitalianews.com

Un traguardo sicuramente da festeggiare quello raggiunto ieri dalla signoraDuranti che ha celebrato ben 104, circondata dall’affetto dei familiari, degli altri ospiti e del personale della struttura per anziani Villa Karol, situata in via Bertonia a Sezze. Un momento emozionante per una donna di grande tempra, che continua a vivere con energia e gioia questo capitolo della sua lunga vita.Una vita di indipendenza e forzaè un esempio di forza e determinazione. La signora si trova nella casa di riposo da appena tre, un dato che testimonia la sua straordinaria autosufficienza fino a un’età davvero avanzata, grazie anche al supporto delle sue figlie. Nata nel 1920 indi Perugia, si trasferì da bambina in una casa colonica aScalo. Della sua giovinezza conserva ricordi vividi, tra cui quelli legati aglidella Seconda Guerra Mondiale, quando la fame e gli sfollamenti erano una dura realtà e molti, compresa la sua famiglia, trovarono rifugio nel castello di Sermoneta.