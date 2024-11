Iltempo.it - Emofilia, a Milano incontro 'Let's Talk' su novità terapeutiche

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - Si è tenuto ieri a, presso la sede di Sobi Italia, "Sobi Let's. Mont Blanc experience: to the next level", il quarto appuntamento del progetto "Let's", nato nell'ottobre scorso con l'obiettivo di approfondire argomenti di attualità e prospettive inesplorate in un contesto, per alcuni aspetti ancora poco conosciuto, come quello delle malattie rare. L'è stato dedicato all', una patologia rara della coagulazione, di origine genetica, che provoca emorragie, anche gravi, e microsanguinamenti a livello articolare. Questi eventi possono avere conseguenze significative sulla mobilità e sullo stato di salute complessivo dei pazienti. In Italia, secondo l'ultimo Rapporto Istisan dell'Istituto Superiore di Sanità, sono oltre 5.000 le persone affette dae più di 10.