Lapresse.it - Elezioni Regionali, Meloni: “Non vincere sempre aiuta a mantenere i piedi per terra”

Leggi su Lapresse.it

All’indomani della doppia sconfitta nellein Umbria ed Emilia Romagna, la premier Giorgiaha commentato l’esito delle urne in un punto stampa a Rio de Janeiro a margine del G20. “Penso che bisognaaccettare e ascoltare quello che dicono i cittadini, che comunque in questi due anni hanno premiato il centrodestra alle politiche, alle europee e in 11tra Regioni e Province autonome su 14. Sono ancora molto ottimista, ma bisogna interrogarsi”, ha dichiarato la presidente del Consiglio che poi aggiunge: “Nonpenso possare aper”.In Umbria surreali ricostruzioni,sostenuto Tesei“I cittadini hannoragione, io sono dispiaciuta dal risultato, particolarmente dalla mancata riconferma in Umbria”, ha sottolineato la premier che ha poi aggiunto: “Voglio fare gli auguri di buon lavoro ai presidenti eletti, voglio ringraziare Elena Ugolini e Donatella Tesei per il lavoro fatto.