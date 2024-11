Metropolitanmagazine.it - È morto a 35 anni l’attore Paul Teal, famoso per One Tree Hill

a soli 35, diventatoper il suo ruolo in One, serie tv andata in onda per 9 stagioni nei primi2000, molto amata dalla generazione dei millennials.lo scorso venerdì a Raleigh in North Carolina, la notizia è arrivata ai media americani soltanto nelle ultime ore dopo la diffusione di un post della compagna Emilia Torello e di un comunicato diffuso dal suo agente. Torello al sito TMZ ha rivelato che lo scorso aprileaveva scoperto di avere un cancro al pancreas al quarto stadio. “Eri la mia anima gemella, il mio futuro marito, la mia roccia” ha scritto Torello su Instagram. “Ti hanno portato via troppo presto, hai combattuto la tua battaglia in modo coraggioso. Una parte di me è morta con te, prometto di lottare ogni giorno per trovare la gioia nella vita, così come te hai lottato ogni giorno per sopravvivere”.