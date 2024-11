Gaeta.it - Due decessi sospetti a Viterbo: possibili collegamenti all’eroina adulterata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli ultimi tre giorni, la provincia diè stata scossa da dueche hanno destato l’interesse degli investigatori. Le autorità sospettano un collegamento tra le morti e il consumo di eroina, potenzialmente. Le vittime sono un 40enne die un 50enne residente nei dintorni, entrambi trovati privi di vita in circostanze che suggeriscono un possibile abuso di sostanze stupefacenti.Indagini avviate dalla procura diLa procura diha immediatamente avviato un’inchiesta per fare chiarezza sui due. Gli investigatori stanno analizzando se vi sia una correlazione tra i due episodi, specialmente sul consumo di droga che potrebbe aver subito alterazioni. In tale contesto, si è deciso di procedere con esami autoptici per accertare le cause delle morti e per comprendere se l’eroina assunta dasse segni di adulterazione.