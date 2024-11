Denunciato Ilary Blasi la battaglia con Francesco Totti non ha fine | spuntano accuse gravi

Leggi su Caffeinamagazine.it

La tregua non sembra essere arrivata tra. Anzi, secondo quanto riferito da Il Messaggero, lei avrebbe presentato una denuncia nei confronti dell’ex marito a causa di un episodio che coinvolgerebbe anche la figlia Isabel. Si prospettano ancora tempi burrascosi per loro, che potrebbero continuare a dare vita a battaglie di natura giudiziaria.avrebbe quindi deciso di fare una denuncia contro. L’accusa ai danni dell’ex capitano della Roma è alquanto grave e dunque dovrà difendersi con l’aiuto dei suoi avvocati. Si è saputo che sarebbe stata aperta un’indagine dalla procura della capitale, proprio dopo la presentazione della denuncia da parte della conduttrice televisiva.Leggi anche: “È incinta”., lo scoop pazzesco cambia tutto nella sua vita: “Guardate qui”avrebbe presentato una denuncia controSempre Il Messaggero ha scritto cheavrebbe deciso di agire con la denuncia, in seguito ad un evento accaduto in passato.