Sport.quotidiano.net - Dai pirati alle palle spaziali. Baldini benda il Pescara. Quelli che lo fanno strano

I calciatori delche sinano indossando unanera che copre solo un occhio è solo l’ultima idea di Silvionatore innovativo e vincente che sogna di riportare in B gli abruzzesi. Lo scopo è aumentare le difficoltà riducendo il campo visivo, spingendo i giocatori a trovare nuove soluzioni di gioco. Silvio non è però nuovo a queste idee controcorrente, negli anni Novanta al Forte dei Marmi e al Viareggio in Serie C2 i suoi giocatori sprintavano agganciati all’altezza dei fianchi a copertoni di auto, aumentando la resistenza alla corsa. D’altronde,è un discepolo di Corrado Orrico, l’uomo che inventò la gabbia. L’idea primordiale di questa struttura chiusa che teneva sempre il pallone in gioco la ebbero a Livorno con le sfide estive ai bagni Pancaldi giocate da Armandino Picchi e da tanti compagni della grande Inter.