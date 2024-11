Ilfattoquotidiano.it - Da manager a insegnante, ma la cattedra di ruolo è arrivata solo a 63 anni: “Una conquista straordinaria”

Non è stato sempre unprecario, anzi. Ma a un certo punto della sua vita ha deciso che quella doveva essere la sua strada, ma che si sia giovani o no la via della stabilità lavorativa nella scuola può essere una sfida alla pazienza. E così per un exdiventato professore èl’assunzione a 63. Fabrizio Pellegrini, laureato in Agraria, si prepara a diventare didopo quasi 9di precariato, molti di più di quelli che gli mancano per andare in pensione.Pellegrini, originario di Trieste, attualmente si divide tra due cattedre in provincia di Gorizia. Nelle scorse settimane ha ricevuto ufficialmente i risultati dell’ultimo concorso al quale ha partecipato per essere assunto e diventare di, appunto. Concorso conclusosi per lui con esito positivo.