Crosetto "Patto di stabilità rende difficile aumentare spesa militare"

ROMA (ITALPRESS) – "L'aumento dellaè un tema che viene sollevato da tempo, diversi governi si sono impegnati a raggiungere il 2% del Pil in spese per la difesa: per quanto riguarda l'Europa, sarebbe opportuno eliminare i vincoli relativi all'incidenza delle spese di difesa suldi. In un momento di insicurezza globale, non si possono mettere in competizione le spese per la difesa con quelle per istruzione e sanità". Queste le parole del ministro della Difesa Guidoa margine del consiglio Difesa a Bruxelles.