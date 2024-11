Gaeta.it - Crescita turistica in montagna: fatturato previsto di 12 miliardi per la stagione invernale

Facebook WhatsAppTwitter Secondo le stime dell’Osservatorio Italiano del Turismo Montano, la2023/2024 si avvia con segnali di ottimismo, evidenziando un incremento del 4,2% rispetto all’anno precedente. Questacorrisponde a untotale stimato di circa 12di euro, un risultato significativo per il settore montano, che si collega a vari fattori favorenti, tra cui l’aumento dell’affluenza di turisti internazionali.Aumento dei visitatori e dei prezziLaè influenzata da una cresciuta affluenza di turisti sul mercato, con un incremento del 7,5% degli arrivi internazionali. L’interesse per le località montane sta crescendo, in parte grazie ai nuovi trend di viaggio che valorizzano esperienze autentiche e naturali. Con le nuove configurazioni di prezzo nella filiera, i costi medi di servizi come alloggio, skipass e ristorazione sono aumentati del 5,9%.