Coppa Davis: su Rai e Sky l'ultima settimana del 2024 di grande tennis

Sulla scia del successo di un anno fa, Sinner, fresco vincitore delle ATP Finals, Berrettini, Musetti, Bolelli e Vavassori cercheranno di bissare il titolo in, neldidel, mantenendo così in Italia l’iconica Insalatiera. Una sei-giorni garantita in diretta TV su Rai e Sky.Da oggi a domenica, a Malaga, va in scenaedizione dellacon il format della Final Eight, che il prossimo anno lascerà spazio ad un ritorno all’antico, con i turni ad eliminazione diretta e gli incroci casa/trasferta determinati dal sorteggio. In Andalusia gli Azzurri guidati da Volandri approdano da campioni in carica e l’esordio è fissato per giovedì 21 novembre alle 17 contro l’Argentina.in chiaro su Rai 2 e Rai SportLa Rai, che detiene i diritti in esclusiva free-to-air, trasmetterà l’intera Final Eight, tra Rai Sport, dove troveranno spazio tutti i match senza gli Azzurri in campo, e Rai 2, la casa dell’Italia.