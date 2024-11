Secoloditalia.it - Conte ancora più nei guai: Schlein rassicura, ma sull’Assemblea M5S piomba l’Opa ostile del Pd

Ellylo va ripetendo ossessivamente: “Questa è una vittoria plurale e collettiva a cui hanno contribuito tutte le forze progressiste: ci indica la direzione per costruire l’alternativa alle destre”. Un messaggio che la segretaria ha voluto lanciare tanto dai comitati elettorali di Michele de Pascale in Emilia Romagna e Stefania Proietti in Umbria, dove si è precipitata facendo la spola ieri sera, tanto in una lunga intervista di oggi a Repubblica. Lazione sull’esito delle regionali, però, non basta a d archiviare i mal di pancia del M5S, che si ritrova alle prese con una vittoria disastrosa. Giuseppeha chiamato entrambi i neogovernatori per complimentarsi, ma – come ha spiegato a Proietti – “non riesco a raggiungerti per festeggiare e abbracciarti, l’Assemblea costituente mi blocca a Roma”.