Ilrestodelcarlino.it - Con il Cosenza ci sarà un incrocio di ex

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se Pierpaolo Bisoli fosse ancora sulla panchina del Modena, ci sarebbe stato un doppio ex in più nell’anticipo di venerdì sera al San Vito-Marulla trae canarini. Rimangono in ogni caso alcuni ex eccellenti che hanno vestito entrambe le casacche e che saranno tra i protagonisti sul rettangolo verde dei calabresi. Cominciamo con Luca Strizzolo, che rientrerà proprio nell’occasione tra i rossoblu di casa dopo qualche settimana di assenza per infortunio. L’attaccante trentaduenne di Pordenone, che tra l’altro nella scorsa stagione segnò una delle due reti (l’altra, quella decisiva, fu di Abiuso nel finale) con cui il Modena sbancò lo stadio cosentino, ha giocato con la casacca dei canarini per un anno e mezzo, dal gennaio del 2023 sino alla fine del campionato scorso, collezionando 43 gettoni conditi da 11 segnature.