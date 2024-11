Puntomagazine.it - Classifica, Italia Oggi: De Pierro, “positività vanno valorizzate, su temi economici necessari sforzi collettivi”

De-"Il sindaco Clemente Mastella èa Milano per raccogliere un riconoscimento importante: Benevento è il capoluogo di una delle province più sicure d'.""Ladi uno dei più prestigiosi quotidiani di analisi socio-economica del Paese deve essere interpretata con obiettività e senza cedere alla tentazioni tanto di speculazioni, quanto di trionfalismi. Sottolineando leche esistono e devono essere", lo spiega in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco de."Il sindaco Clemente Mastella èa Milano per raccogliere un riconoscimento importante: Benevento è il capoluogo di una delle province più sicure d'. Considerato che la sicurezza, come noto, è uno dei parametri principali nel misurare la qualità della vita c'è un oggettivo fattore di soddisfazione e orgoglio che giustamente è stato evidenziato.