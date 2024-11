Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Flavia Vento: lo choc per Marco Prato, l’amore per un marchese e poi la castità

non è mai stata sposata e non ha mai avuto figli, ma ha avuto relazioni importanti, come quelle con l’attore Fabrizio Bentivoglio e con il regista Mimmo Calopresti ed alcuni flirt, tra cui l’ex, il nobile Emanuele di Gresy, Francesco TottiLe relazioni più durature, come quella con Bentivoglio, si erano concluse in modo pacifico, tanto che la showgirl ne conserva un bel ricordo, ciò non si può dire delle altre, di cuiafferma: “Nel corso della mia vita ho incontrato solo uomini sbagliati, quindi midedicata ad altro”, infatti come ricorderete dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip, lei aveva deciso di fare un voto die dedicarsi alla preghiera; prima che ciò accadesse però, i suoi flirt erano stati molto discussi, soprattutto quello con Totti, che la showgirl avrebbe avuto nel 2005, prima del suo matrimonio con Ilary Blasi e la storia con, che l’ha sconvolta dopo le notizie di cronaca nera che lo hanno visto protagonista e lo hanno poi portato al suicidio.