Celta | Claudio Giráldez esordisce contro il Barcellona ??l’ultima grande squadra che gli resta

2024-11-19 11:34:19 Il web è in subbuglio:Giraldez affronterà questo sabato a. Sarà la sua prima partitail Barça, l’ultimo dei grandi club della Liga quelli che dovevano ancora essere misurati.Lo sarà anche un buon test per misurare la tua allettante proposta calcistica e il suo stileunacosì talentuosa. Finora, ogni volta ha affrontato una delle grandi del campionato è stato sconfittoanche se in molte occasioni senza meritarlo.Questa stagione perso di pocoReal Madrid e Atléticoin entrambi i casi per aver meritato maggiore fortuna. Anche la scorsa stagione ha giocatol’Atlético da ospite e ha perso anche lui di poco. Oltre ad essere competitivoqueste squadre, il tecnico cerca anche i risultati.I suoi migliori numeri, a BalaídosNelle 23 partite in cuiha guidato la, dal suo debutto sulla panchina della Prima Divisione il 17 marzo, Hanno vinto in 10 occasioni, hanno pareggiato in quattro e sono stati sconfitti nellenti nove.