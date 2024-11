Ilrestodelcarlino.it - "Campagna intensa. Ho dato il massimo"

Francesca Lucchi, candidata del Partito Democratico, è risultata la prima cesenate in termini di preferenze ricevute. Dovrebbe essere suo il quarto seggio del collegio Forlì-Cesena, in attesa dell’ufficilità delle assegnazioni oggi. "Non ho rimpianti, sono contenta dellaelettorale che ho svolto: mesi intensissimi fatti di tanti incontri nel territorio, che ho girato in lungo e in largo. Ho alle spalle molte campagne elettorali, ma questa è la prima in ambito regionale. Non sapevo bene cosa aspettarmi, ma di certo sono tanto grata a tutti coloro che mi hanno attribuito la loro fiducia". E adesso? "Partiamo da Michele de Pascale alla guida della Regione. Sarà un ottimo presidente e questo è ciò che conta. Aggiungo ilpolitico del Pd, che nel territorio cesenate ha conquistato il 47,61%, uneclatante".