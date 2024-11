Anteprima24.it - Barriere architettoniche: “Fate presto, mia moglie è prigioniera in casa da due anni”

Tempo di lettura: 2 minutiIl tempo è prezioso per tutti, ma lo è ancor di più per chi soffre di una malattia degenerativa come Carmela. Ogni giorno perso significa il rischio di aggravarsi e di perdere la possibilità di fare tante cose. In questa corsa per la vita, Carmela è affiancata dal marito Peppe, pronto a supportarla e ad accompagnarla in una battaglia che ha avuto un ostacolo grandi negli ultimi. Una barriera architettonica rappresentata dalle scale per raggiungere l’ascensore al civico 32 di via Vinciprova dove la coppia vive. Non sono passatie tre progetti a superare il problema che potrebbe avere una svolta con l’avvio dei lavori e l’acquisto della piattaforma che consente da questo vano di raggiungere l’ascensore. Ma l’ultima volta che Peppe ha chiesto informazioni all’impresa che si era messa al lavoro, si è visto rispondere picche e la rabbia per l’indifferenza rispetto al problema gli ha causato un malore che lo ha portato in ospedale.