Ilfattoquotidiano.it - Arrestato a Palermo l’erede del boss Michele Greco, le indagini su Gaetano Savoca dopo un omicidio allo Sperone

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È ritenutodel capomafia, il Papa di Ciaculli, l’uomo arrestati dagli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Investigativa dello Sco. In manette è finito. La Dda di, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per lepreliminari un’ordinanza di custodia cautelare, gli contesta l’associazione mafiosa con funzioni di direzione e coordinamento delle ‘famiglie’ che compongono il mandamento di Brancaccio. Le“hanno rilevato la costante influenza mafiosa” di“attraverso riservatissime riunioni ed incontri programmati con altri sodali, soprattutto nei settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti, impartendo disposizioni e direttive sulle modalità attuative delle attività illecite”.Già lo scorso 3 marzo erano state eseguite otto misure in carcere nei confronti di affiliati del clan Ciaculli-Brancaccio, per associazione di stampo mafioso, estorsione aggravata, traffico di stupefacenti e detenzione illegali di armi.