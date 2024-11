Gaeta.it - Arrestata a Trento una ragazza di 19 anni per violazione di divieto di avvicinamento

A, i carabinieri hanno arrestato unadi 19accusata di non aver rispettato ildialla madre, a seguito di comportamenti persecutori. L'incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità, evidenziando le problematiche legate alla violenza domestica e alle misure di protezione attuate dalle autorità.I dettagli dell'arrestoLa giovaneè stata bloccata dai militari dell'Arma dopo che la madre ha contattato il Numero unico di emergenza, segnalando la presenza della figlia sotto la propria abitazione. Lasarebbe stata ripetutamente in contatto con la madre per telefono, usando toni minacciosi e dichiarando di volerle creare problemi. Nonostante le restrizioni imposte dalle autorità, lanon ha mostrato alcun rispetto per il, presentandosi nei pressi dell'abitazione materna.