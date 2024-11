Gaeta.it - Ariccia, Palazzo Chigi: dal 7 dicembre in mostra “La carrozza berniniana del Cardinal Chigi”

Facebook WhatsAppTwitter Dal 72024 al 18 maggio 2025, ildiospiterà la“Ladel”, un evento unico che celebra un aspetto poco noto dell’opera di Gian Lorenzo Bernini: la progettazione di carrozze. Curata da Francesco Petrucci, con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, laaffianca l’esposizione “Bernini e la pittura del ‘600”, dedicata ai dipinti della collezione Koelliker.Un’opera di straordinario pregio artisticoAl centro della, la preziosa cornice con Allegoria della Prudenza e tritoni, parte integrante delladi velluto nero ideata da Bernini per ile Flavio, nipote di papa Alessandro VII. Realizzata in rame dorato, la cornice era una delle sette che ornavano la sontuosa, frutto di una collaborazione tra artisti di spicco come Giovanni Paolo Schor ed Ercole Ferrata.