Allarme Vlahovic, si teme un infortunio muscolare

, siun.Dusansi è fermato al minuto 88 di Serbia-Danimarca e potrebbe trattarsi di un. La Gazzetta scrive di un presumibile problema la flessore della coscia sinistra. Ha lasciato il campo zoppicando. A questo punto la sua presenza è seriamente a rischio per Milan-Juventus in programma sabato alle 18.Scrive la Gazzetta:Testa bassa, affiancato dal medico della nazionale, il serbo non ha nascosto le smorfie di dolore e ha mimato il gesto dell’aver sentito tirare il muscolo.La Juventus non ha un attaccante di riserva. Ci sarebbe Milik ma è lungodegente. Thiago Motta dovrà inventarsi qualcosa se il serbo non recupererà. Lo stesso Nico Gonzalez non è ancora chiaro se potrà giocare.Per la Gazzetta il tecnico bianconerosarebbe costretto a utilizzare uno tra Weah e Yildiz (più difficile il giovane Mbangula) nel ruolo di centravanti, con un solo cambio offensivo da potersi giocare dalla panchina.