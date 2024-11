Isaechia.it - Alessia Marcuzzi torna alla conduzione su Prime Video e il cast (in cui c’è anche Giulia De Lellis) è pazzesco: il video promo

Sulla piattaformaè in arrivo un’imperdibile novità! Si tratta di un nuovo programma televisivo, che vedrà nuovamentenelle vesti di conduttrice. Dopo una temporanea pausa dal piccolo schermo, infatti, tornerà al timone di Red Carpet – Vip al tappeto, in onda da gennaio 2025.Ilin anteprima mostra le personalità scelte per questo nuovo format. I protagonisti saranno 5 dive: Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini,Dee Melissa Satta.A questi nomi, se ne aggiungono altri: 3 squadre di bodyguard e l’immancabile intervento della Gialappa’s Band.Le tre squadre vedono figurare i nomi di Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato.