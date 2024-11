Gaeta.it - Aggressione preordinata a Bolzano: tre arresti e dettagli dell’indagine

Le indagini sulla violentaavvenuta ail 30 settembre hanno subito un'accelerazione. Un episodio che inizialmente appariva come una comune rissa fra stranieri ha rivelato una trama complessa di vendette e rancori, culminando in un attacco organizzato. Un bilancio tragico: quattro feriti, due dei quali versano in gravi condizioni.La dinamica dell'Il fatto è accaduto nei Prati della passeggiata Lungo Talvera, un'area affollata e conosciuta della città. La Polizia, intervenuta subito dopo la segnalazione, ha trovato una scena devastante, con persone ferite e segni di una colluttazione violenta. Nonostante all'inizio si fosse pensato a una semplice lite tra stranieri, le indagini condotte dalla squadra mobile hanno rivelato un piano ben congegnato da parte di un gruppo specifico di immigrati.