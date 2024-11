Ilfattoquotidiano.it - Adoro i podcast sportivi e non posso non segnalare l’abilità di Giuseppe Pastore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’unica che mi viene riconosciuta in maniera unanime è la memoria, per tutto ciò che riguarda aneddoti particolari, storie singolari, poesie o brani di prosa da me amati, dati apparentemente trascurabili pertinenti a tutto ciò che mi interessa, dalla musica lirica allo sport, dal cinema al fumetto. Ebbene, dichiaro di essere stato completamente annientato su questo terreno dal formidabile protagonista di questo mio breve ritratto.Ho una passione quasi ossessiva per i: in ogni, continuo, spostamento su mezzi pubblici o treni, oppure durante gli atti quotidiani quali abluzioni o preparazioni gastronomiche, ascolto ininterrottamente dibattiti su Nadal o Federer, sul modulo della Nazionale o, meglio ancora, aneddoti su George Best o Wilt Chamberlain, sull’Ungheria del ’54, la Stella Rossa del ’91, il “flu game” di Jordan o sulle bizzarrie di Nastase a Wimbledon.