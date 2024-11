Ilnapolista.it - A Sinner “nun ce piace ‘o presepe”: l’abisso tra il campione internazionale e il buco nero della retorica identitaria

Leggi su Ilnapolista.it

Jannik te‘o? “Ah guarda, non vedevo l’ora”. Ma come, “qua vengono tutte montagne, con la neve sopra, le casette piccole per la lontananza. teeh?”. Forse a Eduardo avrebbe risposto educatamente di sì,. Perché neldi Casa Cupiello, Betlemme aveva l’orizzonteval Pusteria. Ma in collegamento con Fazio, col trofeo delle Finals ancora fumante, il miglior giocatore di tennis del mondo ha avuto uno spasmo di personalità, l’istinto di non arrendersi al circo. O, almeno, non troppo. Quel serafico “Ah guarda, non vedevo l’ora”, è un manifesto politico. Per i suoi standard di carineria agonistica è uno sbuffo clamoroso. Traduce la distanza siderale tra ile ilidentitarista, che pure lui per quieto vivere spesso accarezza.