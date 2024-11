Zonawrestling.net - WWE: CM Punk fa un’apparizione speciale al COMPLEX CON durante la sua assenza dalla WWE

CMha avuto un momento di grande slancio, dato che lui e Drew McIntyre sono riusciti a trasformare un braccialetto fatto a mano in un oggetto di valore pari a un titolo prestigioso in WWE. Ora si sta prendendo una pausa, ma ha ancora degli impegni da rispettare. CMe Rey Mysterio sono stati entrambi presenti oggi alCon.non appare nei programmi WWE da un po’ di tempo, concedendosi un po’ di riposo dopo aver combattuto un’epica battaglia in un Hell in a Cell Match contro Drew McIntyre a Bad Blood 2024.La WWE ha pubblicato un video di CMe Rey Mysterio alCon, accompagnato da un post per promuovere questa apparizione: “È tempo di #Con! @CM& @reymysterio sono arrivati al @Con!” It's #Con time! @CM& @reymysterio have arrived at @Con! pic.